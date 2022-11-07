Тренер вратарей «Будё-Глимт»: у Хайкина есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы

Йонас Колстад, тренер вратарей норвежского «Будё-Глимт» отреагировал на решение российского голкипера Никиты Хайкина не продлевать контракт с клубом. Россиянин выступал за норвежский клуб с 2019 года.

«Я не очень удивлён решению Хайкина не продлевать контракт с «Будё-Глимт». У Никиты есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы. Надеюсь, что он получит свой шанс», — сказал Колстад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В составе «Будё-Глимт» Никита Хайкин дважды выиграл чемпионат Норвегии.

Также российский голкипер выступал за израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. На молодёжном уровне Хайкин защищал цвета «Челси», «Портсмута», «Рединга», португальского «Насьоналя».