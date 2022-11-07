Тренер вратарей «Будё-Глимт»: у Хайкина есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы
Поделиться
Йонас Колстад, тренер вратарей норвежского «Будё-Глимт» отреагировал на решение российского голкипера Никиты Хайкина не продлевать контракт с клубом. Россиянин выступал за норвежский клуб с 2019 года.
«Я не очень удивлён решению Хайкина не продлевать контракт с «Будё-Глимт». У Никиты есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы. Надеюсь, что он получит свой шанс», — сказал Колстад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В составе «Будё-Глимт» Никита Хайкин дважды выиграл чемпионат Норвегии.
Также российский голкипер выступал за израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. На молодёжном уровне Хайкин защищал цвета «Челси», «Портсмута», «Рединга», португальского «Насьоналя».
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
17:31
-
17:29
-
17:14
-
17:10
-
16:49
-
16:37
-
16:32
-
16:21
-
16:15
-
16:11
-
16:09
-
16:04
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:29
-
15:19
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:19
Партнерский контент