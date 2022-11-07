«Мы должны быть в восторге». Клопп — о паре «Ливерпуль» — «Реал» в 1/8 Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от предстоящих встреч с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Первое, что я могу сказать по жеребьёвке — это Лига чемпионов. Это противостояние, которое говорит само за себя, и мы должны быть в восторге. Помню, что мы играли с «Реалом» в паре финалов, но нечасто встречались [в двухматчевых противостояниях] дома и в гостях, поэтому мы счастливы.

У нас есть «Энфилд», и все знают, что это значит. До начала матча ещё несколько месяцев, но не нужно большого воображения, чтобы понять, какой будет атмосфера в первой игре», — цитирует Клоппа издание Sport.es.

Первый матч между командами состоится в Ливерпуле 13 февраля. Ответная игра пройдёт в Мадриде 7 марта.

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