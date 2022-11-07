Спортдир «Айнтрахта» — о жребии 1/8 ЛЧ: не думаю, что «Наполи» очень рад встрече с нами

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше поделился мнением о «Наполи», с которым немецкий клуб встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы знали, что в 1/8 финала встретимся с отличной командой. «Наполи» — действительно хороший клуб, который проводит отличный сезон. Это жёсткий соперник, но подобного следовало ожидать. Я не думаю, что у них есть намерение не воспринимать нас всерьёз. И даже не думаю, что «Наполи» очень рад встрече с нами», — приводит слова Крёше журналист Альфредо Педулла.
Первый матч команд состоится во Франкфурте 14 февраля, а ответный пройдёт в Неаполе 7 марта. Это первая игра команд между собой после двухматчевого противостояния в рамках третьего раунда Кубка УЕФА в 1994 году, по итогам которого дальше прошёл немецкий клуб.
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