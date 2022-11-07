Молодёжная сборная России огласила состав на ноябрьский сбор
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Пресс-служба молодёжной сборной России огласила состав на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске и Белграде с 13 по 16 ноября.
Вратари: Станислав Агкацев, Даниил Худяков, Владислав Тороп.
Защитники: Александр Кутицкий, Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Виктор Александров, Даниил Денисов, Сергей Волков, Вадим Конюхов, Антон Ефремов.
Полузащитники: Кирилл Кравцов, Александр Коваленко, Артём Соколов, Владислав Шитов, Ярослав Михайлов, Константин Шильцов, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Кирилл Щетинин, Ярослав Гладышев.
Нападающие: Константин Тюкавин, Владислав Яковлев.
В рамках сбора команда Михаила Галактионова сыграет один матч. Соперник российской команды станет известен позже.
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