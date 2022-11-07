Мостовой: после России Ваноли в Серии B, Тедеско в баре, а Каррера непонятно где обитает

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Паоло Ваноли в итальянскую «Венецию».



«Ваноли нашёл новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России — это для многих золотое дно. После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно где обитает. Единственный, у кого получилось — это Спаллетти.



О тренерском таланте можно говорить много. Для многих давно понятно, что главная составляющая успеха — это деньги, главные футболисты и болельщики. Есть много примеров. По спартаковским приветам желаем, чтобы у него получилось в «Венеции», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.