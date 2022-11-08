Погба: Райола сказал Фергюсону, что такой контракт с «МЮ» не подпишет даже его собака

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как футбольный агент Мино Райола отказал Алексу Фергюсону в подписании контракта с французом, когда ему было 18 лет.

«Когда я был в Манчестере, и мне было 18 лет, ко мне приехал Фергюсон, который хотел подписать со мной контракт. Он прибыл немного поздно, и мы с Мино Райолой ждали его. Фергюсон спросил у меня, подписал ли я контракт, и Мино говорит ему: «Даже моя собака не подпишет этот контракт». Он схватил меня, и мы ушли», — приводит слова Погба Eurosport.it.

Напомним, в 2009 году Погба присоединился к молодежному составу «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он перебрался в «Ювентус», а спустя четыре года вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2022 года. В летнее трансферное окно француз вновь перешёл в «Ювентус».

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