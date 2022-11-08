Зинченко: хочу разрушить стереотип, что «Арсенал» всегда стремится только в топ-4

Нападающий «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что хочет разрушить стереотип о том, клуб нацелен только на топ-4.
«Хочу разрушить стереотип, что «Арсенал» всегда стремится только в топ-4. Нам нужно смотреть дальше, и я думаю, что эта команда, эта группа людей, болельщики, они заслуживают большего. Это то, что нам нужно сделать. Нам нужна упорная работа в этом направлении, и давайте посмотрим, что получится в конце сезона. Вы спрашиваете меня, можем ли мы бросить вызов «Манчестер Сити». Конечно, это потрясающая команда, но никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Нам нужно идти шаг за шагом в каждой отдельной игре», — приводятся слова Зинченко в «твиттере» Telegraph Football.
На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АП, набрав 34 очка.
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