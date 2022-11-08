Быстров отреагировал на выведение Чистякова из состава «Зенита» после игры с «Ахматом»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о скандальном отстранении защитника Дмитрия Чистякова от работы с основным составом «Зенита» из-за подозрений в намеренной плохой игре с «Ахматом» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Пока все мы не получили ту информацию, от которой могли бы отталкиваться. Нужно дождаться информации с двух сторон и после этого делать выводы. В таких ситуациях я буду всегда на стороне футболиста, во всех скандалах в футболе ни разу не видел, чтобы игрок был прав. В любом случае в выигрышном положении оказывается клуб, хотя это и не всегда справедливо.

Когда я играл, нас много раз отправляли в дубли, бывало, что и без причины. Если хотят докопаться до чего‑то, то всегда найдут, как это сделать. Даже когда я уходил из «Зенита» говорили, что якобы я радовался поражениям команды, находясь на скамейке запасных, но это было абсолютно не так. То, что футболисты «Зенита» его сейчас публично поддерживают, это нормальная ситуация, раньше просто не было всех соцсетей, Telegram‑каналов, но поддержка шла в живую. Чистякову же нужно терпеть, тренироваться и поддерживать свою форму», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, в игре с «Ахматом» ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита». На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев публично раскритиковал футболиста, а также сообщил, что Дмитрий Чистяков выведен из основного состава сине-бело-голубых.

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