Ванда Нара: Икарди продолжает пытаться вернуть меня, но мне ничего не нужно прощать

Ванда Нара, бывшая жена и агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди высказалась о разводе с футболистом.
«Мы развелись два месяца назад. Но я люблю его, и он самый важный человек для меня в этом мире. С другой стороны, история о моём романе с рэпером не соответствует действительности. Все это произошло из-за ряда недоразумений. Мы с Икарди расстались хорошо. Я много работаю в Аргентине, он живёт в Турции, а наши дети — в Италии, где они хотят жить. Мауро разозлился на эту историю с рэпером и много раз звонил мне, пока я работала над телешоу в Аргентине с 8 утра до 8 вечера. Он продолжает пытаться вернуть меня, но мне ничего не нужно прощать. Я не забываю эти сообщения. Мне пришлось сделать выбор — разлучить меня с ним, чтобы защитить семью. Могу ли я когда-нибудь вернуться к Мауро? Кто знает», — приводит слова Нары Calciomercato.
Ранее сообщалось, что Нара снялась в клипе аргентинского рэпера, после чего футболист прилетел в Аргентину, чтобы выяснить с ней отношения. Однако его супруга не пустила его в свой отель, где она находилась.
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