Отец Чистякова: «Зенит»? Я для себя понял точно: большие деньги — это большая грязь

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его сыном в «Зените». Напомним, Дмитрий был выведен из основного состава клуба после грубой ошибки в недавнем матче с «Ахматом».

«Что Дмитрий намерен делать дальше? Мы общались, но все решения сын принимает самостоятельно. Мне будет некорректным что-то заявлять во всеуслышанье. Но лично для меня не так важны деньги, которые получает Дима. Главное — игровая практика. В «Зените» или нет — неважно. «Ростов», например, где он играл раньше, — хороший клуб. В своё время я приезжал в Ростов и говорил Диме: Карпин — прекрасный тренер. Что касается «Зенита», то для себя я понял точно: большие деньги — это большая грязь», — приводит слова Юрия Чистякова Sport24.

Напомним, ранее ряд игроков санкт-петербургского клуба выступили с поддержкой в адрес Дмитрия Чистякова.