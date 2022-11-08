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Сергей Чепчугов: у ЦСКА ещё остаются шансы на чемпионство

Сергей Чепчугов: у ЦСКА ещё остаются шансы на чемпионство
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Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о шансах на титул у столичной команды.

«Как я и говорил ранее, «Зенит» — основной претендент на чемпионство. Они выглядит достойно. Великолепный состав, наблюдается тренерское умение подготовить команду к матчам. «Зенит» в целом показывает стабильную игру.

Что касается ЦСКА, то у команды ещё остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место.

Довольно плотно идёт группа команд, которая расположилась за «Зенитом», поэтому борьба продолжается. Этим и интересен наш футбол, желаю удачи всем командам, вся борьба ещё впереди», – приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

По итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги в чемпионате по-прежнему лидирует санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне, уступив грозненскому «Ахмату» (1:2). На втором месте остался московский «Спартак» (33), в эти выходные сыграв вничью с «Сочи» (1:1). «Ростов» (32) Валерия Карпина благодаря победе в матче с московским «Динамо» (2:1) поднялся на третью строчку. На четвёртую позицию опустился ЦСКА (29), который проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1.

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