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Агент Чистякова сообщил, что защитник тренируется с основным составом «Зенита»

Агент Чистякова сообщил, что защитник тренируется с основным составом «Зенита»
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, сообщил о возвращении футболиста к тренировкам с основным составом санкт-петербургского клуба.

«Вернулся ли Чистяков к тренировкам с основным составом «Зенита»? Чтобы куда-то вернуться, нужно сначала оттуда уйти. Он никуда не уходил.

Слова Медведева, что Дмитрий выведен из состава? Лучше спросить у Александра Ивановича, что он хотел сказать! Дима тренируется с командой», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол в ворота «Зенита» на восьмой минуте. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле появился Данил Круговой. Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава.

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