Орлов: Дзюба мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь уровень российского футбола просел

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе российского нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор». Игрок расторг контракт с турецким клубом по обоюдному согласию сторон.
«Оказался не готов держать темп 90 минут. Турецкие клубы в современной манере играют. Это на Кипре там можно ещё Кокорину выделяться, а здесь Дзюбе уже не выделиться.
Артём выбрал не ту команду, которая играет по схеме без форвардов? Дзюба умеет забить. Монтелла понимает, что футболист с голевым чутьём ему нужен в составе. Здесь проблема в фундаментальных вещах. Всё-таки он снизил требования к себе, а может уже и возраст не позволяет. Это и в «Зените» у него начиналось — он не держал темп, был скованным, мало двигался по флангам.
В РПЛ много команд, которые надо спасать, но это если кто-то его возьмёт. Дзюбу очень сложно брать. Артём мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь сейчас уровень российского футбола просел. Он с его мастерством пригодился бы», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
- 8 ноября 2022
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