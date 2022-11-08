Орлов: Дзюба мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь уровень российского футбола просел

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе российского нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор». Игрок расторг контракт с турецким клубом по обоюдному согласию сторон.

«Оказался не готов держать темп 90 минут. Турецкие клубы в современной манере играют. Это на Кипре там можно ещё Кокорину выделяться, а здесь Дзюбе уже не выделиться.

Артём выбрал не ту команду, которая играет по схеме без форвардов? Дзюба умеет забить. Монтелла понимает, что футболист с голевым чутьём ему нужен в составе. Здесь проблема в фундаментальных вещах. Всё-таки он снизил требования к себе, а может уже и возраст не позволяет. Это и в «Зените» у него начиналось — он не держал темп, был скованным, мало двигался по флангам.

В РПЛ много команд, которые надо спасать, но это если кто-то его возьмёт. Дзюбу очень сложно брать. Артём мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь сейчас уровень российского футбола просел. Он с его мастерством пригодился бы», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».