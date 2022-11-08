Орлов — о Чистякове: если тебе тренер доверился — ты хоть старайся, ёлки-палки!

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу ситуации с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Ранее появлялась информация, что клуб подозревает футболиста в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом» (1:2).

«Кто должен сделать первый шаг на примирение — «Зенит» или Чистяков? Не хочу никому советовать. Конечно, Чистяков нужен «Зениту», потому что просто нет центральных защитников. Ловрен сейчас уедет на чемпионат мира и матчи Кубка играть не будет, наверное.

У Чистякова контракт, он должен отрабатывать. Это ведь не любительский кружок футболистов, а профессиональный клуб. Поэтому нужно отвечать за свои действия. Говорите, у него не было игровой практики? Ну если тебе тренер доверил место на поле — ты хоть старайся, ёлки-палки!» — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».