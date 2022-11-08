Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев стал председателем комитета ветеранов «Спартака»

Романцев стал председателем комитета ветеранов «Спартака»
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев стал председателем комитета ветеранов красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Почётным президентом органа выбран Никита Симонян – лучший бомбардир команды за все годы выступления.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — цитирует Романцева пресс-служба команды.

Судьи помогли и «Зениту», и «Спартаку»! Обновления в таблице ошибок арбитров РПЛ Судьи помогли и «Зениту», и «Спартаку»! Обновления в таблице ошибок арбитров РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022