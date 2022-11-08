Романцев стал председателем комитета ветеранов «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев стал председателем комитета ветеранов красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Почётным президентом органа выбран Никита Симонян – лучший бомбардир команды за все годы выступления.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем. Почётным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убеждён, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», — цитирует Романцева пресс-служба команды.