Защитник «Крыльев Советов» Бейл назвал Промеса лучшим игроком РПЛ
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.
«Я общался пару раз с Промесом до и после матчей, но мы не являемся друзьями. Я считаю его лучшим игроком в российском чемпионате сейчас! Он однозначно крутой нападающий. Забил большое количество голов, отдал достаточно голевых передач», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В текущем сезоне голландец в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Кубке России в четырёх играх Промес отметился тремя забитыми мячами.
Квинси Промес на русском поблагодарил игрока «Факела» Сергея Брызгалова за подаренную футболку
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