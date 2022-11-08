Защитник «Крыльев Советов» Бейл назвал Промеса лучшим игроком РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

«Я общался пару раз с Промесом до и после матчей, но мы не являемся друзьями. Я считаю его лучшим игроком в российском чемпионате сейчас! Он однозначно крутой нападающий. Забил большое количество голов, отдал достаточно голевых передач», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне голландец в 15 матчах Российской Премьер-Лиги забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В Кубке России в четырёх играх Промес отметился тремя забитыми мячами.

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