«Сожалею, что когда-то переехал в Россию». Где сейчас первый спартаковский Квинси

В этом сезоне Квинси Промес радует болельщиков «Спартака». Голландский нападающий забил 15 мячей и отдал семь голевых передач во всех турнирах. А около 15 лет назад за «Спартак» играл другой Квинси — Овусу-Абейе. Темнокожий голландец, который впоследствии представлял сборную Ганы. Рассказываем, чем он занимается сейчас.

Как Квинси играл в «Спартаке»

Квинси оказался в «Спартаке» в 2006-м. За несколько месяцев до этого футболист сверкнул на молодёжном чемпионате мира — там он играл в составе сборной Нидерландов. Голландская команда добралась до четвертьфинала, где уступила в драматичной серии пенальти нигерийцам. Победу на турнире одержала аргентинская сборная, где солировал Лионель Месси. А Квинси вошёл в число самых талантливых футболистов турнира.

Согласно данным Transfermarkt, переход Квинси из «Арсенала» обошёлся «Спартаку» в € 2,5 млн. Тогдашний главный тренер московского клуба Александр Старков не скрывал восторга по поводу приобретения. Однако Овусу-Абейе так и не удалось извлечь максимум пользы из своих скоростных качеств. Порой он подхватывал мяч и пытался обыграть трёх-четырёх соперников, не обращая внимания на свободных партнёров.

«Достаточно некомфортно было с ним играть, потому что никогда не знал, что от него ждать. Сзади практически не помогал, а впереди включался пару раз за игру. Это такое себе...» — вспоминал бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко.

Квинси Овусу-Абейе (слева) и Веллитон Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ситуация не улучшилась и после того, как Старкова на посту главного тренера сменил Владимир Федотов. А Квинси в итоге получил от болельщиков прозвище Обуйся-Оденься. Запомнилась и стычка темнокожего игрока с Владимиром Быстровым на одной из тренировок «Спартака». Партнёры бросились разнимать футболистов, а россиянин всё-таки отвесил пинка одноклубнику. Овусу-Абейе обиделся, снял манишку и ушёл с тренировки.

За четыре с половиной года в «Спартаке» Квинси отыграл всего 44 матча, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Как вам такая статистика? При этом красно-белые регулярно отправляли игрока по арендам. Он побывал в «Сельте», «Бирмингеме», «Кардиффе», «Портсмуте». В последнем клубе Квинси отметился резонансным высказыванием: «Несколько лет назад я с агентом принял решение о переходе в «Спартак». Если честно, сожалею о переезде в Россию. Мне было сложно обустроиться в Москве, да ещё там почти 20-градусные морозы», — сказал Квинси.

Валерий Карпин бывший главный тренер «Спартака» «Скорость есть, ума не надо. Потому что скоростью надо уметь правильно пользоваться. По своим данным Квинси — один из лучших игроков мира, а вот по использованию этих данных есть большие вопросы».

Квинси выдал несколько перформансов, но в целом остался в памяти как один из самых невнятных легионеров в истории нашего футбола. «На мой взгляд, Промес — очень качественный футболист, — говорил в 2015 году легендарный спартаковец Егор Титов. — С первых матчей было видно, что не имеет ничего общего с Квинси Обуйся-Оденься, как прозвали его спартаковские болельщики. Тот в «Спартак» приехал деньги получать. Этот Квинси — играть и зарабатывать».

Как сложилась судьба Овусу-Абейе после «Спартака»

Овусу-Абейе покинул московский клуб в 2010 году. После этого он поиграл в Катаре, Испании, Греции и Нидерландах. Последним профессиональным клубом был НЕК. В начале 2017-го голландская команда расторгла контракт с футболистом из-за нарушения дисциплины. После этого Квинси сосредоточился на музыкальной карьере и подался в рэперы. Он выступал под псевдонимом Blow. Изначально пел в балаклаве, но потом открыл лицо. Сейчас Овусу-Абейе совмещает музыкальную карьеру с игрой в любительском клубе. И подчёркивает, что читать рэп ему нравится гораздо больше, чем играть в футбол.

Квинси Овусу-Абейе Фото: из личного архива Квинси Овусу-Абейе

Квинси объявил о завершении спортивной карьеры в 2020 году. Однако спустя несколько месяцев пополнил состав любительского клуба с интересным названием «Робингуд». Эта команда представляет столицу Нидерландов, а пару лет назад в её тренерский штаб входил Стивен Пинар. Тот самый, что выступал за «Аякс», дортмундскую «Боруссию», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Позднее Пинар получил тренерскую лицензию «А» и вернулся в «Аякс», где работает тренером в клубной системе.

Условия в «Робингуд» далеки от идеальных. У команды нет раздевалки, а тренировки периодически проходят на поле, больше напоминающем наждачную бумагу. В 2019-м у клуба было всего пять мячей и несколько тренировочных манишек. Экс-футболист Пинар улучшил ситуацию, а некоторым игрокам раздал свою форму. Теперь они занимаются в футболках «Эвертона».

Овусу-Абейе тренируется с командой три раза в неделю. По словам игроков «Робингуд», он всё ещё способен на крутые вещи. «В свои годы он волшебно обращается с мячом, — сказал голландским журналистам капитан команды Эрик Нкетиа. — Не так давно он совершил красивый сольный проход, обыграв по пути нескольких соперников, а потом элегантно перебросив мяч через вратаря. Глядя на это, я подумал: «Вау, вот бы мне такой уровень мастерства!»