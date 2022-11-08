Клаудиньо объяснил, почему переподписал контракт с «Зенитом», несмотря на бан России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года, несмотря на то что российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.



«Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу. Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт — я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своё имя в историю. Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



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