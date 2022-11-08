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Радченко: бразильцы «Зенита» составили бы конкуренцию тем, кого вызвали в сборную на ЧМ

Радченко: бразильцы «Зенита» составили бы конкуренцию тем, кого вызвали в сборную на ЧМ
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко оценил расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года. Он заявил, что некоторые бразильские футболисты в составе сине-бело-голубых могли бы помешать вызванным игрокам попасть в основной состав.

«Хотелось бы, чтобы бразильцы «Зенита» играли за сборную Бразилии на ЧМ-2022. Но мне кажется, что о них очень мало информации: какое состояние, как играют. Да и РПЛ, наверное, мало кто смотрит. Мы знаем, что такое сборная Бразилии, — там можно набрать около десяти составов. Ребята из «Зенита» — достойные. Уверен, что точно составили бы конкуренцию тем, кого вызывали в сборную на ЧМ», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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