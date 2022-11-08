Немецкая футболистка Александра Попп высказалась о гомосексуальности в спорте

Форвард женской сборной Германии и «Вольфсбурга» Александра Попп высказалась на тему гомосексуальности в спорте и осудила негласное табу на эту тему в мужском футболе.



«Какое отношение имеет сексуальная ориентация непосредственно к спорту? Абсолютно никакого. Для меня это не имеет значения, так должно быть для всех. В женском футболе давно это поняли. Женщины открыто говорят о своей ориентации. Речь идёт только о спорте и результатах, к которым все стремятся.



С другой стороны, для мужчин это до сих пор безумная и запретная тема. Я думаю, это невероятный позор. В мужском немецком футболе до сих пор никто открыто не заявил о своей гомосексуальности.



Я думаю, что такой спортсмен мог бы получить большую отдачу, если бы принял себя таким, какой он есть. Это лучше, чем всё время жить во лжи. Это психологическое бремя», — приводит слова Попп NDR.

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