Давид де Хеа: «Манчестер Юнайтед» постарается выиграть оба матча с «Барселоной»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги Европы. В 1/16 финала турнира «красные дьяволы» встретятся с «Барселоной».



«Мы знаем, что «Барселона» — отличная команда, они играют очень хорошо. Конечно, это одна из тех команд, против которых нам бы не хотелось играть на этой стадии, но, если вы хотите выиграть Лигу Европы, вы должны играть против лучших команд, «Барселона» — одна из таких.



Мы будем играть для болельщиков и сделаем всё возможное, чтобы выиграть обе встречи. Это хороший тест для нас.



У нас ещё много времени до матчей с испанцами, сейчас нам необходимо сфокусироваться на остальных играх», — приводит слова голкипера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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