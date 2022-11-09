Хави высказался о волевой победе «Барселоны» над «Осасуной» в матче 14-го тура

42-летний испанский специалист Хави, возглавляющий «Барселону», подвёл итоги выездной встречи 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1), в которой сине-гранатовые одержали волевую победу.

«Я думаю, что «Барселона» растёт, раздевалка находится в прекрасном расположении духа, мы словно семья. Это была потрясающая победа во всех аспектах, тренерский штаб объяснял игрокам, что необходимо верить в результат и быть рассудительнее. Это была хорошая командная выездная победа», — цитирует Хави BarçaTimes в «Твиттере».

Напомним, «Барселона» в текущем сезоне потерпела одно поражение в чемпионате Испании — в 9-м туре с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». После этого команда Хави выиграла пять матчей подряд. После 14 матчей сине-гранатовые лидируют с 37 очками. У «Реала» 32 очка — 10 ноября «сливочные» сыграют с «Кадисом».

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