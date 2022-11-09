Лунёв: у Азмуна в телефоне всё время лошади – и он им что-то на персидском рассказывает

Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал о своём одноклубнике Сердаре Азмуне, который сейчас восстанавливается после травмы.
«Азмун – нормально. Лечится, восстанавливается. Он постоянно в телефоне сидит со своими лошадьми. Берёт телефон, у него там лошади всё время. И он там что-то им на персидском рассказывает. Конечно, мы общаемся. Но у него своя жизнь, у меня своя. Я больше времени провожу с женой и ребёнком.
Ходим ли с Азмуном друг к другу в гости? Недавно он приглашал. Но чаще пересекаемся на нейтральной территории», – приводит слова Лунёва Sport24.
Сердар Азмун получил травму в начале октября на разминке перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Леверкузенский клуб тогда же сообщил, что ориентировочно на восстановление иранцу понадобится шесть-семь недель. Всего за «Байер» он провёл 22 матча и забил один гол, в сезоне-2022/2023 – 11 игр. Лунёв в текущем сезоне также был травмирован. Вратарь уже готов играть, но в десяти матчах подряд оставался в запасе.
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