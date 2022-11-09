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Хави объяснил включение Пике в заявку с «Осасуной». Ранее он объявил о завершении карьеры

Хави объяснил включение Пике в заявку с «Осасуной». Ранее он объявил о завершении карьеры
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о включении в заявку на встречу 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» 35-летнего испанского защитника Жерара Пике, который был удалён со скамейки запасных в перерыве из-за споров с арбитром.

«Пике? Я рассчитывал на него и сегодня, но в концовке сыграл марокканский защитник Шади Риад. Эрик Гарсия всё ещё чувствует себя плохо, тем не менее он оказался в заявке, но не был готов на 100%. Мы чувствовали себя обиженными, и нам было больно из-за удаления Пике», — цитирует Хави BarçaTimes в «Твиттере».

Отметим, что игра 13-го тура с «Альмерией» должна была стать последней для Пике, который объявил о завершении карьеры.

Пике не сдержал слёз во время замены в прощальном матче.

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