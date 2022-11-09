Хави объяснил включение Пике в заявку с «Осасуной». Ранее он объявил о завершении карьеры

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о включении в заявку на встречу 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» 35-летнего испанского защитника Жерара Пике, который был удалён со скамейки запасных в перерыве из-за споров с арбитром.
«Пике? Я рассчитывал на него и сегодня, но в концовке сыграл марокканский защитник Шади Риад. Эрик Гарсия всё ещё чувствует себя плохо, тем не менее он оказался в заявке, но не был готов на 100%. Мы чувствовали себя обиженными, и нам было больно из-за удаления Пике», — цитирует Хави BarçaTimes в «Твиттере».
Отметим, что игра 13-го тура с «Альмерией» должна была стать последней для Пике, который объявил о завершении карьеры.
Пике не сдержал слёз во время замены в прощальном матче.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 9 ноября 2022
-
03:49
-
03:28
-
03:18
-
03:10
-
03:03
-
02:55
-
02:41
-
02:39
-
02:26
-
02:16
-
02:14
-
02:01
-
01:39
-
01:38
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:38
-
00:36
-
00:22
-
00:14
-
00:00
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:27
-
22:26
-
22:21