Клаудиньо: «Зенит» уже чемпион? Разумеется, нет

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о длинном пути, который необходимо пройти команде, чтобы защитить чемпионский титул. После 16 туров РПЛ сине-бело-голубые опережают на 6 очков «Спартак» и на 7 – «Ростов».
«Мы – чемпионы? Разумеется, нет. Впереди ещё весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию и давать слабину. Мы прошли первую половину чемпионата без поражений, это здорово, но нам есть в чём прибавлять. Перед нами стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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