Нигматуллин: боюсь, что с Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание

Бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин высказался о назначении главного тренера «Пари Нижний Новгород» Михаила Галактионова на пост наставника московского «Локомотива».

«Наверное, никогда не смирюсь, как «Локомотив» разбазаривает всё, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьёзно не воспринимает из-за неадекватных решений. Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдёт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера в связи с переходом Галактионова в «Локомотив».

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