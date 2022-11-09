Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: боюсь, что с Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание

Нигматуллин: боюсь, что с Галактионовым «Локомотив» может проиграть битву за выживание
Комментарии

Бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин высказался о назначении главного тренера «Пари Нижний Новгород» Михаила Галактионова на пост наставника московского «Локомотива».

«Наверное, никогда не смирюсь, как «Локомотив» разбазаривает всё, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьёзно не воспринимает из-за неадекватных решений. Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдёт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера в связи с переходом Галактионова в «Локомотив».

Новость по теме
В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера

В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022