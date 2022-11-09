Полузащитник «Зенита» Клаудиньо: надеюсь, Бразилия выиграет ЧМ-2022!

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Надеюсь, что Бразилия выиграет чемпионат мира! У нашей сборной есть для этого всё необходимое. Кто ещё фаворит? Пожалуй, Франция и Германия, наравне с бразильцами, — одни из главных претендентов на золотой Кубок», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 18 ноября по 20 декабря 2022 года. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:

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