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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо: надеюсь, Бразилия выиграет ЧМ-2022!

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо: надеюсь, Бразилия выиграет ЧМ-2022!
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Надеюсь, что Бразилия выиграет чемпионат мира! У нашей сборной есть для этого всё необходимое. Кто ещё фаворит? Пожалуй, Франция и Германия, наравне с бразильцами, — одни из главных претендентов на золотой Кубок», – сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 18 ноября по 20 декабря 2022 года. Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:

«О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита» «О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита»

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