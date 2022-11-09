В Португалии вратарь забил гол ударом со своей половины поля. Видео
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В матче второго по значимости дивизиона чемпионата Португалии голкипер «Бенфики-2» Самуэль Суареш забил потрясающий гол ударом со своей половины поля.
Суареш нанёс целенаправленный удар по воротам соперника. Мяч от перекладины отскочил в спину вратарю «Трофенше» и залетел в сетку. Учитывая рикошет, взятие ворот записали как автогол голкипера «Трофенше». Видео этого забитого мяча вызвало немалый резонанс в социальных сетях.
В Португалии вратарь забил гол мощным ударом со своей половины поля. Видео:
Стоит отметить, что гол вратаря Самуэля Суареша позволил дублю «Бенфики» сравнять счёт в матче с «Трофенше». Позже лиссабонцы забили второй мяч. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Бенфики-2».
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