Игорь Акинфеев заявил, что не видит себя в составе клуба футбольной Медиалиги

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о возможности игры за клуб футбольной Медиалиги после завершения профессиональной карьеры.
«Вижу ли я себя в одной из команд футбольной Медиалиги? Нет, я надеюсь, что наш любимый «Кибербол» в своё время создаст лигу и мы будем творить такую же классную историю, как и Медиалига», — сказал Акинфеев в видео телеграм-канала «Некласико».
36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Вратарь провёл 722 матча за московскую команду. В составе армейцев голкипер стал шестикратным чемпионом России, выиграл шесть кубков и семь суперкубков страны. В 2005 году Акинфеев вместе с ЦСКА выиграл единственный европейский трофей в истории московской команды — Кубок УЕФА.
Обзор 16-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24
- 9 ноября 2022
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