Сборная Швейцарии объявила состав на ЧМ-2022

Пресс-служба сборной Швейцарии в соцсетях опубликовала заявку команды на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Наставник швейцарцев Мурат Якин вызвал на мундиаль 26 игроков:
Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Филипп Кен («РБ Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»).
Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).
Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф).
Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).
Напомним, сборная Швейцарии попала в одну группу с Ганой, Камеруном и Бразилией.
- 9 ноября 2022
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