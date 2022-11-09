Президент «Оренбурга» прокомментировал продление контракта с Владимиром Сычевым

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин прокомментировал продление контракта с нападающим команды Владимиром Сычевым.
«Переговоры прошли в конструктивном и деловом варианте. Были ли предложения у Владимира? Разговоров было много, но официальных запросов в клуб не поступало. Условия контракта, безусловно, улучшились, но в пределах той политики, которая проводится в клубе», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 9 ноября, «Оренбург» объявил о продлении контракта с 26-летним Сычевым. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года. В текущем сезоне Сычевой забил 11 голов в 14 матчах РПЛ.
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- 9 ноября 2022
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