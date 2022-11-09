Кака: чемпионат мира покажет, в каком направлении движется футбол

Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, а также о влиянии турнира на весь футбол.

«Есть много факторов, из-за которых чемпионат мира повлияет на футбол: проведение мундиаля в середине сезона, тёплая, но не слишком жаркая температура, отсутствие подготовительных тренировок и, само собой, возможности начать процесс восстановления. Но, несмотря на все сложности, на вершине всё равно окажутся великие футболисты. От турнира я ожидаю вертикального футбола и много голов, как это часто бывает в Лиге чемпионов. Кубок мира обычно предвосхищает тренды и указывает, в каком направлении движется футбол», — приводит слова Кака La Gazzetta dello Sport.

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