Сон Хын Мин заявил, что сыграет на ЧМ-2022. Он получил травму глаза в последнем матче ЛЧ

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин заявил, что сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я не могу дождаться момента, чтобы представлять свою страну. Скоро увидимся в Катаре!» — приводит слова южнокорейского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Южнокореец получил травму глазницы в матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Марселем» после столкновения с Шанселем Мбемба. Позднее полузащитник перенёс операцию, которая прошла успешно.
Сборная Южной Кореи на турнире в Катаре начнёт свой путь матчем с Уругваем 24 ноября. Также в группе H выступят команды Ганы и Португалии, с которыми команда Сон Хын Мина сыграет 28 ноября и 2 декабря соответственно.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
- 9 ноября 2022
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