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«Севилья» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск

«Севилья» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и клубом «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Турнирную таблицу Ла Лиги после 14 туров возглавляет «Барселона». Команда Хави набрала 37 очков. На втором месте располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали на пять очков меньше, но имеют игру в запасе. «Сливочные» — действующие чемпионы страны. «Атлетик» с 24 очками занимает третью строчку в первенстве.

«Севилья» находится на 18-й позиции в турнире. В активе команды 11 очков. Сан-себастьянцы занимают седьмую строчку в соревновании.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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