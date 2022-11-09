Кака ответил на вопрос, является ли Неймар наследником Месси и Роналду

Бывший игрок сборной Бразилии Кака поделился мнением, является ли нападающий «ПСЖ» Неймар наследником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Неймар — наследник Месси и Роналду? Я бы очень хотел, чтобы это был Неймар, который, кроме таланта, также имеет менталитет чемпиона, который он приобрёл с годами. В какие-то моменты в прошлом он уже был лучшим для меня. Но Мбаппе тоже является исключительным игроком», — приводит слова бразильца издание La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Неймар провёл за парижский клуб 19 встреч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Также у бразильца статистика 4+2 по голевым действиям в четырёх товарищеских матчах за сборную
Самые странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы:
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