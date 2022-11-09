«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Осимхена из «Наполи» летом 2023 года

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Manchester Evening News.



Манкунианцы составляют листы интересующих игроков на следующий год, Осимхен является одной из целей команды. Форвард нравится «Юнайтед», поскольку он показал себя в двух европейских лигах, играя в Лиге 1 за «Лилль» до своего перехода в «Наполи» за € 80 млн в 2020 году. Контракт Осимхена с неаполитанцами рассчитан до 2025 года.



В текущем сезоне 23-летний форвард провёл за «Наполи» 13 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Подопечные Лучано Спаллетти лидируют в Серии А, набрав 38 очков после 14 туров. В Лиге чемпионов «Наполи» в 1/8 финала сыграет с «Айнтрахтом».

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