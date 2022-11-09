Арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Нефтехимиком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) постановила, что главный арбитр встречи в рамках 17-го тура Мелбет Первой лиги между «Уфой» и «Нефтехимиком» Андрей Фисенко правильно не назначил пенальти в ворота уфимцев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Комиссия постановила, что судья верно не назначил 11-метровый удар в ворота команды Арслана Халимбекова на 85-й минуте матча. Контакт мяча с рукой защитника «Уфы» Руслана Фищенко в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как рука защитника двигалась при попытке заблокировать удар по мячу в подкате. Это являлось естественным положением руки для действия Фищенко.

Матч завершился со счётом 0:0.