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Арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Нефтехимиком»

Арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Нефтехимиком»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) постановила, что главный арбитр встречи в рамках 17-го тура Мелбет Первой лиги между «Уфой» и «Нефтехимиком» Андрей Фисенко правильно не назначил пенальти в ворота уфимцев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Комиссия постановила, что судья верно не назначил 11-метровый удар в ворота команды Арслана Халимбекова на 85-й минуте матча. Контакт мяча с рукой защитника «Уфы» Руслана Фищенко в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как рука защитника двигалась при попытке заблокировать удар по мячу в подкате. Это являлось естественным положением руки для действия Фищенко.

Матч завершился со счётом 0:0.

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