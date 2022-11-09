Экс-игрок «Зенита» Дриусси может перейти в «Лидс»

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, сейчас выступающий за «Остин», может перейти в английский клуб «Лидс». Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло в своей социальной сети.

По информации источника, руководство «павлинов» проявляет настойчивый интерес к подписанию аргентинца, который провёл отличный сезон в «Остине». Кроме того, есть два немецких клуба, которые хотят его приобрести, они менее активны.

В текущем сезоне МЛС Дриусси в 37 матчах отметился 25 голами. 26-летний Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В российской команде нападающий в 138 матчах забил 25 голов и отдал 21 результативную передачу.

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