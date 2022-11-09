Тренер «Адана Демирспор»: Дзюба не хотел реализоваться в клубе и приносить пользу

Главный тренер турецкого клуба «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал уход российского нападающего Артёма Дзюбы из команды.

«Это решение стало обоюдным. На самом деле, Артём не хотел здесь реализоваться и приносить пользу. Его что-то не устраивало, мы решили расстаться. Удачи ему», — цитирует Монтеллу Turkiye Gazetesi.

34-летний Дзюба на прошлой неделе расторг контракт с турецким «Адана Демирспор», в который перешёл летом. До этого он выступал за санкт-петербургский «Зенит». За турецкую команду российский форвард забил лишь один гол в пяти матчах.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что итальянский клуб рассматривает возможность подписания Дзюбы в зимнее трансферное окно.