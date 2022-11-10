Экс-игрок «Спартака» Педро Роша забил и отдал две голевые в матче чемпионата Бразилии

В эти минуты на стадионе «Кастелан» в Форталезе проходит матч 37-го тура бразильской Серии А, в котором «Форталеза» принимает «Ред Булл Брагантино». На момент подготовки новости идёт второй тайм, хозяева выигрывают с разгромным счётом 5:0.



Бывший игрок московского «Спартака» Педро Роша вышел в стартовом составе «Форталезы». Левый вингер непосредственно поучаствовал в трёх забитых мячах команды. На 42-й минуте он реализовал пенальти, а перед свистком на перерыв ассистировал нападающему Сильвио Ромеро. Во втором тайме, на 57-й минуте, Роша отдал ещё одну результативную передачу, а Ромеро оформил дубль.

Напомним, Педро Роша был приобретён «Спартаком» у «Гремио» в августе 2017 года за € 12 млн. За красно-белых в общей сложности он провёл только 19 матчей, в которых забил один гол (в сентябре 2017-го с «Уралом» в чемпионате) и отдал два голевых паса. Он трижды уезжал из Москвы в аренды – в «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе». Игроком «Форталезы» Роша стал в августе 2022 года на правах свободного агента после расторжения контракта со «Спартаком». В текущем сезоне у Педро 12 матчей за новую команду, три гола и четыре передачи.