Анчелотти: согласен, кажется, что Винисиус — провокатор

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде «Королевского клуба» Винисиусе Жуниоре.
«Согласен, кажется, что Винисиус — провокатор, но именно он получает больше всего фолов, толчков. Вы не должны относиться к нему неуважительно, ни в футболе, ни в личном плане. Это касается всех, а не только топ игроков. О фэйр-плей мало говорят в Испании, но это гораздо более распространено в других странах. Это может быть самым важным в футболе. Винисиус должен стать лучше, но провокация — это не фэйр-плей. Человек выходит на поле, чтобы играть в футбол, а не провоцировать, но, конечно, Винисиус может стать лучше, потому что он молод, любит футбол и играет как можно лучше. Провокация – это не нормально. Тот, кто её делает, не прав, и этому трудно научить, потому что игрок думает, что провокации нет», — приводит слова Анчелотти Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 13 матчах, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.
«Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге, уступив «Райо»
- 10 ноября 2022
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