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Депай вновь попросил руководство «Барселоны» отпустить его

Депай вновь попросил руководство «Барселоны» отпустить его
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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай снова попросил каталонцев найти ему команду для перехода уже грядущей зимой в связи с недостатком игрового времени, которое он получает в стане каталонцев.

В сезоне-2022/2023 28-летний голландец провёл на футбольном поле лишь 131 минуту за испанский клуб лишь 131 минуту и отметившись при этом одним точным ударом в матче 6-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:0).

По информации The Express, среди вероятных претедентов в борьбе за игрока не только «Манчестер Юнайтед», но и другая команда из АПЛ — лондонский «Тоттенхэм».

28-летний Депай перешёл в «Барселону» свободным агентом прошлым летом. За сине-гранатовых нападающий забил 14 голов в 41 поединке и отдал два ассиста. В летнее трансферное окно сообщалось, что Депай должен перейти в «Ювентус», однако «старая синьора» осуществила трансфер поляка Аркадиуша Милика из «Марселя».

В данный момент Мемфис восстанавливается после травмы у себя на родине. Он готовится к ЧМ-2022 в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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