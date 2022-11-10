Английский «Саутгемптон» объявил о назначении Натана Джонса на пост главного тренера клуба. Заявление опубликовано на официальном сайте «святых».

Контракт с бывшим тренером «Лутон Таун» подписан на 3,5 года. В его штаб войдут Крис Коэн и Алан Шихан.

«Горжусь тем, что мне предоставлена такая возможность. Много знаю об этом клубе, начиная со времен «Делл» и заканчивая переездом сюда, на «Сент-Мэри». Это замечательный футбольный клуб.



Многие члены моей семьи — болельщики «Саутгемптона», что наполовину мне помогает, и я очень, очень горжусь тем, что мне дали такую возможность, с нетерпением жду начала работы.



Очевидно, я хотел руководить в Премьер–лиге, я мечтал об этом с тех пор, как стал тренером, но этот клуб — в частности, из-за того, как он управляется, из-за структуры, из-за того, что они смотрят глубже, чем просто на результаты, — действительно привлекает меня», — сказал Джонс.

Саутгемптон занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 12 очков. В ближайшем туре команда встретится с «Ливерпулем» 12 ноября.

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