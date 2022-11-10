Спортдиректор «Оренбурга»: впервые слышу об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к Сычевому

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» и московского «Торпедо» к нападающему команды Владимиру Сычевому.
«Я впервые от вас услышал о том, что «Краснодар» и «Торпедо» интересуются Сычевым. К нам они, как и другие топовые клубы, по Владимиру не обращались. Пока никаких предложений нет, всё спокойно», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
26-летний нападающий «Оренбурга» забил 13 голов и сделал две голевые передачи в 16 матчах текущего сезона. Ранее интерес к футболисту сборной России прокомментировал агент Сычевого Андрей Талаев, заявив, что от интереса топ-клуба к игроку до перехода большая дорога.
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