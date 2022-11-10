The Telegraph: Абрахам, Томори и Гехи не попали в заявку сборной Англии на ЧМ-2022

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, защитник «Милана» Фикайо Томори и защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи не будут включены в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявит окончательный состав национальной команды на чемпионат мира сегодня, 10 ноября.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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