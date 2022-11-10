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Маркао: РПЛ непопулярна в Бразилии. Малком и Клаудиньо имели мало шансов сыграть на ЧМ

Маркао: РПЛ непопулярна в Бразилии. Малком и Клаудиньо имели мало шансов сыграть на ЧМ
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Бывший бразильский нападающий московского «Спартака» Маркао прокомментировал невключение своих соотечественников, футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, в заявку национальной сборной на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Малком и Клаудиньо? У обоих было мало шансов. Я уже говорил вам, что российский чемпионат непопулярен в Бразилии и его мало кто смотрит.

Оба хорошие игроки, но было много и других футболистов хорошего качества, которые, по моему мнению, заслуживали вызова. Я думаю, что единственный, чьё включение в заявку на мундиаль спорно и обсуждается в Бразилии, это Дани Алвес», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Футболисты «Зенита» не попали в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Ранее появилась информация, что Клаудиньо и Малком начали процедуру получения российского гражданства.

Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Расписание матчей ЧМ-2022
«О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита» «О сборной России думать глупо. Играть должны россияне». Интервью с Клаудиньо из «Зенита»

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