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Кавазашвили: единственная задача Дзюбы — найти большой контракт. Он уже давно потух!

Кавазашвили: единственная задача Дзюбы — найти большой контракт. Он уже давно потух!
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о российском форварде Артёме Дзюбе, а также о возможном переходе 34-летнего игрока в ЦСКА, который мог состояться летом 2022 года.

«Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу. Армейцы сейчас играют в очень быстрый атакующий футбол. Артём не соответствует уже такому уровню игры в футбол. Там есть Чалов, который отлично выступает в этом сезоне. Он и забивает, и отдаёт. Единственная задача Дзюбы — найти большой контракт. На первом месте у него стоят деньги, а не игра в футбол. У нет желания выходить на футбольное поле и доказывать. Артём уже давным-давно потух! Если он перейдёт в какой-то клуб сейчас, то сыграет максимум пять игр», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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