Экс-игрок сборной Бразилии: вызов Мартинелли на ЧМ — это самый большой позор

Экс-футболист сборной Бразилии Нето раскритиковал выбор главного тренера национальной команды Тите, который включил нападающих «Арсенала» Габриэла Жезуса и Габриэла Мартинелли в окончательную заявку на чемпионат мира в Катаре, но проигнорировал форварда «Фламенго» Габриэла Барбозу.
«Это позор, шутка! Мне стыдно! И дело не в Дани Алвесе. Что такого есть в истории Мартинелли? 33 гола за карьеру. Это позор и неуважение к футболу. Вызывать Мартинелли и не вызывать Барбозу— это неуважение и самый большой позор из всех вызовов. Никто даже не знает, кто это такой.
А сколько голов Габриэл Жезус забил в последних играх? Ни одного. На чемпионате мира? Ноль. В квалификации? Ноль. Он не забивал в восьми играх подряд», — приводит слова Нето издание The Sun.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
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