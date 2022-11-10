Хавьер Тебас — о Суперлиге: Перес тот, кто не любит проигрывать даже в настольных играх

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о лжи владельца «Реала» Флорентино Переса для продвижения идей Суперлиги, а также поделился мнением, что тот давит на президентов «Барселоны» и «Ювентуса», Жоана Лапорту и Андреа Аньелли, для достижения своих целей.

«Он постоянно давит на них, потому что он тот, кто не любит проигрывать даже в настольных играх. Перес также заявлял, что молодёжь меньше смотрит футбол, но это ложь. Среди тех, кто моложе 24 лет, аудитория Ла Лиги увеличилась на 22% за последние четыре сезона, а отчёт международного агентства Global Web Index подтверждает, что во всём мире число футбольных болельщиков выросло на 3,4%. И это не говоря уже о том, что, по данным социальной сети TikTok, 60% пользователей смотрят футбол, который, помимо прочего, является самым просматриваемым спортивным контентом на сервисе.

Суперлиги никогда не будет. Однако ущерб, который она нанесёт, непоправим. Они создают ощущение неопределённости в нашей сфере и делают это на основе лжи и невежества», — цитирует Тебаса издание Sport.es.