Сборная Сенегала продлила контракт с главным тренером
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Сборная Сенегала продлила контракт с главным тренером национальной команды Алиу Сиссе. Об этом сообщает пресс-служба команды в своей социальной сети.
Наставник возглавил сенегальцев в 2015 году. Под его руководством команда одержала победу на Кубке африканских наций в 2021 году. Двумя годами ранее подопечные Сиссе заняли второе место в соревнованиях.
На протяжении своей тренерской карьеры Алиу возглавлял только один клуб — французский «Луан-Куизо». После этого он занимал различные посты в родной национальной команде. В качестве игрока он провел за сборную 28 матчей, в них он отметился девятью забитыми мячами и стал серебряным призёром Кубка африканских наций в 2002 году.
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